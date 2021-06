Groene boa mag voortaan verder Etten-Leur in om stropers op te jagen

ETTEN-LEUR - Handhavers in dienst van Staatsbosbeheer hebben sinds deze week meer bewegingsruimte in Etten-Leur. Tot nu toe mochten zij alleen optreden op percelen van Staatsbosbeheer zelf of net over de grens daarvan. Nu heeft Etten-Leur ze het mandaat gegeven om hun werk te doen waar dat nodig is, ook als de ‘groene boa’s’ daarvoor verder de gemeente in moeten.