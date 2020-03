Groeiende Linde in Etten-Leur hoopt op meer ruimte en meer handjes

ETTEN-LEUR - Het aantal bezoekers en activiteiten aan De Linde in Etten-Leur groeit fors, zo blijkt uit het jaarverslag over 2019 van het wijkcentrum. Da’s prettig, maar brengt ook uitdagingen met zich mee: een gebrek aan ruimte en mankracht dreigt.

Overigens heeft De Linde voorlopig, net als de andere wijkgebouwen, de deuren gesloten vanwege de maatregelen rondom het Covid 19-virus. Een domper voor het wijkcentrum, dat de afgelopen jaren juist een mooie groei in het aantal bezoekers en activiteiten zag.

In 2014 ontving het nog ruim 400 bezoekers per week; de afgelopen jaren groeide dat uit tot een wekelijks gemiddelde van ruim 1300. In 2019 werden de 70.000 bezoekers aangetikt.

Quote We zien dat we echt meerwaarde hebben voor de groepen die wij iets willen bieden Harrie Dirkx, De Linde

Het bestuur van de stichting ASE, die De Linde exploiteert, is volgens voorzitter Harrie Dirkx dan ook erg tevreden. ,,We zien dat we steeds meer mensen bereiken, echt een meerwaarde hebben voor de doelgroepen die wij iets willen bieden.”

Het gaat dan met name om ouderen en andere kwetsbare groepen, die in De Linde een plek vinden om anderen te ontmoeten, of die er een aangename dagbesteding vinden. ,,Omdat de vergrijzing zijn piek nog niet heeft bereikt, denken we dat we onze activiteiten nog verder uit kunnen breiden. Zo willen we meer mogelijkheden ontwikkelen om mantelzorgers te ondersteunen.”

Mantelzorgers ontlasten

Een voorbeeld? ,,Als bij een stel één van de twee beginnende dementie heeft, willen we ervoor zorgen dat ze samen naar De Linde kunnen komen. En dat de één dan zonder indicatie even in goede handen achter kan worden gelaten, terwijl de mantelzorger een adempauze krijgt.”

Maar: om dat groeiende aantal activiteiten een plekje te kunnen geven, heeft De Linde eigenlijk meer mankracht en meer ruimte nodig.

Quote We hebben eigenlijk het dubbele aantal fte's nodig

,,We hebben nu een poule van medewerkers voor het beheer en onderhoud van De Linde, Ut Praotuis, De Drempel én De Gong”, zegt Dirkx. ,,Daar zit 10 à 11 fte in, terwijl we eigenlijk het dubbele nodig hebben. Je praat over centra die van 8 uur in de ochtend tot elf uur in de avond open zijn, en ook in weekenden.”

Dat hoeft de gemeente niet per se op kosten te jagen, denkt Dirkx: ,,Wij denken zelf dat er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld mensen met een uitkering of in een re-integratietraject onder begeleiding in te zetten bij de centra.”

Bij de buren