Griezelevenement afgeblazen vanwege overlast in Etten-Leurs park: ‘Je wordt er moedeloos van’

De nood is hoog: ‘Bouw grootscha­lig voor arbeidsmi­gran­ten, ook in Et­ten-Leur’

ETTEN-LEUR - De industrie, de zorg en de boeren, ze schreeuwen allemaal om arbeidskrachten van buiten. Die moeten gehuisvest worden. Met spoed, want de nood is hoog. Er zijn oplossingen, met name grootschaliger opvang, maar daar is draagvlak voor nodig. De politiek is nu aan zet.

21 oktober