Grazende schapen langs A58 maken de weg vrij voor klaprozen

Van Driel Landschapsbeheer, een bedrijf uit Oudemolen, zet op meer plekken in onze regio schaapskuddes in voor milieuvriendelijk maaien. Al is maaien hier eigenlijk niet het goede woord; de wollige werknemers happen niet lukraak al het groen weg zoals een grasmaaier dat doet. ,,We denken er goed over na hoe lang we onze schapen ergens laten en waar precies. Zo kun je sturen op het eindresultaat. De ene plek wil je kaler achterlaten dan de andere, om bepaalde soorten weer een kans te geven. In het zonnepark bij Etten-Leur is het bijvoorbeeld de bedoeling dat veel ruige begroeiing verdwijnt, zoals bramenstruiken en brandnetels. Daardoor krijgen soorten als klaprozen en madeliefjes juist meer ruimte.”