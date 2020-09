Gratis Veilig Wonen scan voor inwoners Etten-Leur en Moerdijk

Alle woningeigenaren in Etten-Leur krijgen vanaf deze maand een brief. Daarin staat een aanmeldlink. Dat gaat met 500 adressen tegelijk om de druk te verdelen onder de bedrijven die de scans verrichten. Komen daar aanbevelingen uit, dan zijn dié kosten voor de woningeigenaar zelf.

De gemeente Moerdijk biedt haar inwoners een soortgelijke scan aan. ,,Inwoners kunnen die ook bij ons gratis laten uitvoeren”, zegt een woordvoerster van de gemeente.

Tweede ronde

,,We zijn in 2016 gestart met dat het initiatief en dat is tot zo ongeveer het begin van 2019 doorgelopen. Alle woningeigenaren hebben in die periode het aanbod gehad. De actie is verlengd en nu zijn we bezig met een tweede aanschrijfronde” aldus de woordvoerster.

De inbraakcijfers in Etten-Leur (ongeveer 44.000 inwoners) zijn relatief laag (74 in 2019). Een jaar eerder waren dat er 77. Maar vergelijk je de maanden maart 2020 met diezelfde maand in 2019, dan is sprake van een stijging van 6 naar 10 woninginbraken.

In de gemeente Moerdijk, die in totaal ruim 37.000 inwoners heeft, werden vorig jaar 80 woninginbraken of diefstallen uit woningen geregistreerd. Een jaar eerder waren dat er 66. Vergeleken met diezelfde maand maart 2019 steeg het aantal woninginbraken van 6 naar 8 in Moerdijk.

Extra aandacht voor inbraakpreventie is nodig, niet alleen vanwege de donkere maanden die weer voor de deur staan, maar ook omdat uit cijfers van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKWW) blijkt dat 9 van de 10 huizen nog niet voldoende inbraakwerend zijn.

PKVW is een keurmerk voor woningen die voldoen aan de eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Een inbreker heeft langer de tijd nodig om binnen te komen in een woning die is beveiligd volgens de eisen van het Politiekeurmerk.

Erkende bedrijven

Samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en politiekeurmerk-erkende bedrijven bieden Etten-Leur en Moerdijk daarom gratis de Veilig Wonen scan aan.

De PKVW-eisen in het kort zijn gecertificeerd hang-en-sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels, verlichting bij de buitendeuren, zicht vanuit de hal naar buiten en rookmelders op iedere etage en op de juiste plek.