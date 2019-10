Gratis diner voor Etten-Leurenaren met een kleine beurs

ETTEN-LEUR - ,,We hebben dit jaar wat budget over en willen daarvan graag iets terugdoen voor de samenleving", zegt Harrie Dirkx van de Etten-Leurse Kookgroep De Linde.

Samen met het Munnikenheide College en de gemeente Etten-Leur organiseert de kookgroep een diner voor inwoners van Etten-Leur die het niet zo breed hebben.

,,Onze kookgroep maakt gebruik van de keukens in ontmoetingscentrum De Linde. Vanuit De Linde is het idee ontstaan om iets voor de maatschappij te doen, en dat is het koken van een gratis diner geworden.”

Uitnodiging

Het etentje vindt op 21 november vanaf 17.00 uur plaats in de aula van het Munnikenheide College. Leerlingen van de school staan die avond in de bediening en de burgemeester en directeur van het college zijn gastvrouw. ,,Het is een mooie manier om mensen met elkaar te verbinden", zegt Dirkx.

Quote We beseffen ons dat uit eten gaan niet zomaar voor iedereen kan Organisatie diner

Via een uitnodiging laat de organisatie aan inwoners van Etten-Leur weten: ,,We beseffen ons dat uit eten gaan niet zomaar voor iedereen kan. Daarom gaan wij zorgen voor een fijne avond met een heerlijk diner dat u niets kost.”

Lokale producten

Bij het diner is plaats voor 125 man. ,,Het menu is afhankelijk van het aantal aanmeldingen", zegt Dirkx. ,,We moeten het met negen man klaarmaken, dus het moet wel te doen zijn.”

Quote Het menu is afhanke­lijk van het aantal aanmeldin­gen Harrie Dirkx, Organisatie

De koks maken gebruik van zoveel mogelijk lokale producten. ,,Het budget is natuurlijk beperkt. We roeien met de riemen die we hebben en doen bijvoorbeeld een beroep op de Etten-Leurse volkstuinen met de vraag of zij iets voor ons over hebben.”

Dieetwensen

De organisatie kan vanwege het grote aantal deelnemers geen rekening houden met dieetwensen. Wel wordt het gebruik van zout beperkt.