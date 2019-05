Gratis bewaakte fietsenstalling bij station Etten-Leur verdwijnt

Zorgen over wethouders­wis­se­ling: ‘We vrezen voor stilstand in Et­ten-Leur’

12:25 ETTEN-LEUR - De Industriële Kring Etten-Leur maakt zich zorgen over het aanstaande vertrek van wethouder Martin van der Bijl en de gevolgen die dat heeft voor het bestuur van de gemeente in het algemeen en de bedrijventerreinen in het bijzonder. ,,We vrezen voor stilstand in Etten-Leur waarbij andere gemeenten ons voorbij streven.”