Grafische werkplaats draagt liefde voor de drukkunst uit

ETTEN-LEUR - Het goede nieuws? Etten-Leur beschikt nu ook over een hippe grafische werkplaats, net als steden als Breda, Den Bosch en Den Haag. Het minder leuke nieuws? Het kan in de anderhalvemetersamenleving nog maanden duren voordat veel mensen die werkplaats van binnen zien.

De officiële opening van de grafische werkplaats, een nieuwe tak van het Nederlands Drukkerij Museum, stond eigenlijk gepland voor komende maandag. Burgemeester Miranda de Vries zou het museum dan bezoeken om de Kopperprent in ontvangst te nemen: het mooie stuk drukwerk waarmee drukkers traditiegetrouw hun vaardigheid tonen op de eerste maandag na Driekoningen. Ze had dan in één moeite door ook de grafische werkplaats kunnen openen.

Maar tijdens een lockdown, met nog altijd zorgwekkend hoge besmettingscijfers, vallen die plannen in het water. Toch is het museum trots op de komst van de grafische werkplaats, al zal het dus nog even duren voordat die zijn bedachte functie echt kan vervullen.

Cees Jochems van het museum: ,,De grafische werkplaats is een ruimte waar mensen zelf drukwerk kunnen maken met soms prachtige oude materialen, waar ze normaal niet zomaar over kunnen beschikken. Wie bijvoorbeeld thuis linosnedes maakt, zou daar in de werkplaats in wat grotere hoeveelheden drukwerk van kunnen maken.”

Het Nederlands Drukkerij Museum hoopt zo nog meer mensen enthousiast te maken voor de boekdrukkunst. ,,Het is ons plan om mensen ook in workshops in deze werkplaats kennis te laten maken met de materialen en mogelijkheden. Wie zijn weg met de materialen een beetje weet, kan er eventueel ook zonder begeleiding aan de slag.”

In andere steden, zoals Breda en Den Haag, maken kunstenaars en vormgevers al enthousiast gebruik van soortgelijke werkplaatsen. ,,We zagen dat het in opkomst was en besloten er ook ruimte voor te maken. Voorheen was deze ruimte een soort rommelhok; de drukpersen die er staan gebruikten we eerder al zelf. De ruimte en materialen hadden we dus al. We maken het nu vooral beter toegankelijk voor anderen.”