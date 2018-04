Grad Damen wordt helemaal niet steenrijk van tattoos in SBS-programma: 'Het lijkt of ik een arm gezin misbruik'

Benefietdag Hope for Romy in Etten-Leur zorgt voor hartverwarmende reacties

8 april ETTEN-LEUR - Met de opbrengst van de benefietdag die zondagmiddag in café de Butler aan het Raadhuisplein in Etten-Leur is gehouden voor de twintig jarige Romy van Dongen is de stichting Hope for Romy weer een stapje dichter bij haar einddoel gekomen. De diverse activiteiten zoals een stoelmassage, nagels lakken, een loterij en op de foto met prinses Anna van Frozen moesten er voor zorgen dat er geld in het laatje kwam.