Goedkoop zonnepanelen op je huurhuis en daardoor flink besparen? Dankzij deze regeling kan dat

SfeerBe­heer ziet kansen in Vogelaar­park: ‘Een paar rotte appels, een hoop mensen van goede wil’

ETTEN-LEUR - Na jaren van terugkerende overlast in het Vogelaarpark zocht Etten-Leur creatieve oplossingen. Die vond de gemeente in Sterk op Straat: een project waarbij ervaren horecaportiers proberen de rust te herstellen. Vijf keer per week loopt nu een duo in het park.

12 februari