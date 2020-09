Goed nieuws voor de liefhebber: Kerstcircus Etten-Leur gaat door

Kuchschermen en ventilatie

De normale RIVM-regels zijn van toepassing. In en rond de circustent en foyer worden routes aangegeven, overal is eenrichtingsverkeer en in de circustent wordt voldoende afstand gehouden tussen de huishoudens. De logeplaatsen krijgen verplaatsbare kuchschermen en overal staan dispensers. ,,Waar nodig wordt door personeel mondkapjes gedragen”, zegt Van Geet. ,,En in een circustent is altijd een geweldige ventilatie. Onze heaters staan buiten. Die zuigen verse lucht aan, verwarmen dat en blazen de warme lucht de tent in. Die stijgt op en gaat via het dak weer naar buiten. Beter kan niet”, verzekert de kermisdirecteur.

Van 1.000 naar 300 plaatsen

Het aantal voorstellingen is dit jaar verhoogd naar 28 in 16 dagen. Vorig jaar konden zo’n 1.000 liefhebbers in het circus terecht, dit jaar nog maar 300. Dat is een financiële aderlating. Daartegenover staat wel een kostenpost van rond de 150.000 euro. ,,Het risico is groter”, beaamt Van Geet. ,,Maar we durven het aan, anders zouden we er niet mee doorgaan. We hebben onze normale prijzen, géén coronatoeslag. En mocht de voorstelling onverhoopt toch niet door kunnen gaan, dan krijgen de mensen zonder procedures of gedoe meteen hun geld terug.”