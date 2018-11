Goda speelt bij Anbarg in Etten-Leur op instrumenten van oud-burgemeester

Dat het gezelschap uitgerekend bij het Anbarg belandde is niet verwonderlijk. De muzikanten komen uit het verpleeghuis/gehandicaptenthuis Globus Namai, dat een uistwisseling heeft met Avoord Zorg, waar het Anbarg een onderdeel van is.

Afscheid

Ze konden Etten-Leur bezoeken dankzij de medewerking van de stichting Stedenband Etten-Leur-Siauliai. Dat deden zij met een aantal nieuwe instrumenten in hun tourbus. Die konden aangeschaft worden doordat oud-burgemeester Heleen van Rijnbach het orkest bij haar afscheid een mooi bedrag ter beschikking stelde. Het orkest had eerder deelgenomen aan een festival in Schiedam. Het wilde op weg naar Litouwen graag zusterstad Etten-Leur bezoeken. Dat gebeurde met een bus die eerst koers zette naar molen De Lelie aan de Geerkade. Die werd eerst uitgebreid bekeken.

Wandeling

Daarna ging het gezelschap door naar het Anbarg, waar een lunch op het programma stond. Na het concert werden de muzikanten met de bus naar het centrum van Etten-Leur gereden. Daar konden ze naar keuze een wandeling door het centrum maken of het Winkelhart bezoeken. Als afsluiting was er een diner bij een Chinees restaurant, waarop de bus koers kon zetten richting Litouwen.

De stedenband tussen Etten-Leur en Siauliai bestaat sinds 1989. en werd opgericht als een band voor de burgers. De bedoeling is dat er internationale samenwerking ontstaat en dat er over en weer over de grenzen heen begrip komt voor elkaar. Bovendien is het een doelstelling dat de verbinding voor beide steden een verrijking oplevert voor het sociaal- culturele en sociaal-economische leven.