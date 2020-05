Glitterlippenstift en soepele moves bij het zorgcentrum

ETTEN-LEUR - Als je bedrijf vijftien jaar bestaat is dat een feestje waard. De grootse feestweek die Miranda Pertijs van Trivium Sport en Dance in gedachte had, ging vanwege de corona-crisis niet door. Het alternatief: een dansje voor de senioren van verzorgingshuis Het Anbarg. Dertig meiden tussen de vier en twaalf jaar leefden zich woensdag met zichtbaar plezier uit in streetdance op Good Grief van Bastille.

Op balkons en achter de ramen van Het Anbarg konden de ouderen daar woensdagmiddag genieten van de meiden, die vanwege het prachtige weer uitgedost waren in sportieve korte broekjes en hippe truitjes. ,,Liever geen jurk”, zegt Esmée, een van de jonge streetdancers: ,,korte broek en shirt is lekkerder om in te dansen.”

Een paar vlotte meiden hadden zich extra feestelijk gemaakt met glitter lippenstift en mascara.

Het dansje, waarvan de choreografie in handen was van Kelly Blinksma, werd een aantal keren voor het ‘grote optreden’ geoefend. ,,We hebben nog steeds onze groepslessen maar dan in aangepaste vorm buiten, voor of achter het Trivium. Voor dit dansje hebben we getraind op het sportveldje achter het Munnikenheide college”, vertelt Miranda Pertijs.

Applaus

Het optreden voor de woongroepen van Het Anbarg vond plaats op de parkeerplaats voor het gebouw aan de Nassaulaan, op muziek uit de box en met een flapperende beach flag voor een beetje extra sfeer. Voor de zekerheid werd er twee keer gedanst om ook de mensen die wat later voor ramen en op balkons verschenen de kans te geven te genieten. Na afloop bleef applaus, ook van de aanwezige ouders, niet uit.

Het bleef er niet bij. In optocht ging het naar de achterkant van het gebouw waar de appartementen zich bevinden. Op de twee grasvelden werd de voorstelling herhaald waarna de bedrijfsleider van Grand Café ’t Warm Hart zich afvroeg of de kinderen zin hadden in een ijsje. En dat hadden ze! De jeugd had overigens ook nog gezorgd voor tekeningen om de ouderen wat op te vrolijken.

Quote Binnenkort mogen we misschien weer bezoek ontvangen. Eentje!

De 86-jarige Cor Deckers-Dekkers die op het balkon van haar appartement op de eerste verdieping toekeek vond het prachtig. ,,Leuk” vond ze. Ze is de afgelopen tijd heel eenzaam geweest maar vandaag ging ze voor het eerst weer naar buiten. ,,We hebben al die tijd binnen gezeten en mochten niet weg. Dat vond ik wel erg want ik rijd nog auto. En binnenkort mogen we misschien weer bezoek ontvangen. Eentje!”