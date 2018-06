Glaslek door sloopwerkzaamheden in Etten-Leur, lek te groot voor brandweer om te dichten

Handteke­ning van Amerikaan­se thriller­schrijf­ster Karin Slaughter gewild in Bergen op Zoom en Et­ten-Leur

18 juni BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR - Stille waters hebben diepe gronden. Dat blijkt na een ontmoeting met de Amerikaanse thrillerschrijfster Karin Slaughter. Ze signeerde vandaag haar nieuwste boek 'Gespleten' Bij Quist in Bergen op Zoom en The Readshop in Etten-Leur.