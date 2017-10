Girlpower bij nieuwbouw brede school Sonate in Etten-Leur

Volledig scherm De nieuwe brede school Sonate is in aanbouw en dat werd gevierd. Burgemeester van Rijnbach plaatste deskundig een betonnen paal in het bijzijn van de leerlingen en leerkrachten. Foto: Marcel Otterspeer / Pix4Profs © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Honderden leerlingen van de diverse scholen die straks een plek krijgen in de nieuwe school, kijken vanachter de hekken naar het schouwspel. Voor een paar is er een bijzondere taak weggelegd. Als de eerste paal staat, schieten zij confettikanonnen de lucht in. Kleurrijk papier dwarrelt over het bouwterrein. Dan wordt het Sonatelied ingezet, muziek schalt uit de boxen. Vooral bij het refrein hoor je de kinderen heel hard meezingen: Sonate, Sonate, So-o-onate.

Sonate is de achtste en daarmee de laatste brede school die in Etten-Leur wordt gebouwd. Het Voortouw was de eerste, die stond er in 2003. ,,Nieuw is dat we nu een brede school krijgen waar, met het Kompas, ook plek is voor speciaal onderwijs", vertelt wethouder Jean-Pierre Schouw na afloop. ,,Wijkgebouw De Gong blijft bestaan en krijgt momenteel ook een facelift, maar ook de brede school kan straks gebruikt worden voor allerlei wijkactiviteiten. Dat is wat wij willen, de brede scholen moeten het hart van de wijk zijn."

Dura Vermeer tekent voor de bouw van Sonate, maar de vier directeuren Anja Vernooij (Carillon), Resi Beentjes (Belle Fleur), Susanne Broeken (De Klankhof) en Francy Derijck (Het Kompas) sturen de boel aan. ,,En voor wie daar aan twijfelt. Niet nodig. Het gaat fantastisch", lacht Vernooij.

Twee leerlingen van de leerlingenraad van Carillon die terug op school vragen mogen stellen over de nieuwbouw willen daar wel wat meer van weten. Want hoe gaat die samenwerking dan? ,,We zijn er druk mee. Maar we hebben veel lol samen, lachen veel. Het is een feestje om dit samen te doen", zegt Beentjes.

De burgemeester wordt gevraagd of ze, nu ze weg gaat, nog wel de nieuwe school komt openen? Van Rijnbach: ,,Nee, want ik ben dan geen burgemeester meer, maar ik kom wel kijken en ik wil dan ook graag de school van binnen zien."

Van het hele bouwproces maakt Jasper van den Bliek in opdracht van de gemeente een documentaire, de eerste aflevering is op You Tube te zien. Het is de bedoeling dat de nieuwe brede school Sonate vanaf volgend schooljaar in gebruik genomen wordt.

