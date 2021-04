GGD West-Brabant en Curio gaan samen honderden mensen opleiden voor priklocaties

Zelfs het weer deed gezellig mee op de eerste terrasdag: ‘Mensen zijn aan het genieten, ze zijn weer helemaal zen’

28 april ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Klokslag twaalf uur was het zover. De terrasstoelen stonden buiten en konden in beslag genomen worden. Zitten, kletsen en mensen kijken. Zelfs het weer deed gezellig mee. Jac van Dongen van café De Klomp in Etten-Leur was, zoals hij zei: 'heel blij maar wel met een gemengd gevoel’. ,,We zijn ruim zes maanden dicht geweest en het is een vreemde gewaarwording om nu weer open te zijn.” Hij is tevreden met de, hoewel summiere, omzet. ,,Maar het belangrijkste is dat iedereen elkaar weer kan ontmoeten.”