Gezonde zwerfkat kan niet naar asiel: 'Ik moest hem maar op straat zetten'

ETTEN-LEUR - Een rode zwerfkat bivakkeert al een paar dagen in de tuin, en als het beestje de kans ziet ook in huis, bij Sylvia Szelech. De Etten-Leurse houdt van dieren, maar heeft geen plek voor een extra zwerfkat. Groot was haar verbazing toen ze bij het dierenopvangcentrum in Breda te horen kreeg dat gezonde katten niet worden opgenomen. ,,Ik moest hem een paar straten verderop maar wegzetten", vertelt ze. ,,Nou dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen."

Chip

Drie jaar geleden heeft Szelech zelf een zwerfkat in huis genomen. ,,Nog een kat erbij gaat echt niet", zegt ze bijna verontschuldigend. Ze is met de rode zwerfkat naar de dierenarts gegaan in de hoop dat de viervoeter gechipt zou zijn. ,,Jammer genoeg is dat niet zo. Het beestje ziet er verder gezond uit volgens de dierenarts." En dat is volgens Szelech reden op het dier niet op te vangen in het asiel. ,, Bij de dierenopvang zeiden ze dat ik de kat geen eten moest geven en niet binnen moest laten." Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De zwerfkat lonkt naar de etensbak van haar eigen kat of die van de buren.

Dierenambulance

Uiteindelijk is de dierenambulance gebeld en die komt de kat ophalen om het beest een paar straten verder vrij te laten. ,,Dat is toch raar? Een dierenambulance die een kat op straat zet?", zegt Szelech vertwijfelt. ,,Ik heb zelf samen met mijn man, jaren geleden op de dierenambulance gereden. In die tijd konden wij zwerfkatten altijd naar het asiel brengen."

Bandje met telefoonnummer