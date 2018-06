Gezocht: airbnb voor gierzwaluwen

Janssen heeft zelf in 1991 acht nestkastjes op zo'n zes meter hoog aan de zijkant van zijn huis bevestigd. ,,Kwestie van gaten boren, veel meer is het niet." Daarvan zijn er twee elk jaar in gebruik, nu ook. In het ene nestje piepen drie kleintjes, in het andere zit de moeder nog te broeden. Met webcams houdt de flora- en faunaliefhebber de verrichtingen gaande. ,,Kijk! Ze krijgen weer te eten."



Pa of ma is vliegensvlug naar binnen gevlogen, verdeelt de buit over de drie bekjes en maakt vervolgens het nest schoon door alle ontlasting in de keelzak op te slaan om die buiten te dumpen. ,,Mooi systeem, hè. Schone beestjes zijn het", prijst de Etten-Leurenaar de gevleugelde diertjes in zijn 'airbnb'. ,,Een airbnb, ja, maar dan zonder de lasten. Alleen de lusten."