Gezinsdrama in Brabant: dode man op straat, zwaargewond kind en vrouw liggen in flat

Breda trekt lessen uit carnavals­druk­te: met lasers, bodycams en dekens is de stad klaar voor Koningsdag

BREDA - Naast 40.000 feestvierders bij 538 Koningsdag is er donderdag ook nog een programma in de stad ‘voor de Bredanaars’. Hoe leidt de gemeente dat in goede banen? ,,Vroeg signaleren en dan handelen.”