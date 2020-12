Gezinsdrama, hopeloze verslavingen en corona gooit roet in het eten, het nieuwsjaar van Hessel de Ree

1. De impact van een viervoudige gezinsmoord

Als misdaadverslaggever ben je wel wat gewend maar het familiedrama in Etten-Leur waarbij eind maart vier doden vielen, onder wie twee jonge kinderen, raakte me flink. Je spreekt buren, bekenden en psychologen die het gruwelijke delict haarfijn duiden en uitleggen welke categorieën daders er zoal zijn: meestal vaders die (psychisch en/of materieel) zo zwaar in de knoop zitten dat ze zo’n tegennatuurlijke moordpartij als enige logische uitweg zien. Het is dan wetenschappelijk verklaard, maar die uitleg maakt de volstrekte zinloosheid van de (wanhoops)daad er niet minder om. Ik probeer me steeds voor te stellen wat er bij iemand - in dit geval is de vader de enige verdachte - door het hoofd gaat als hij zijn geliefden de laatste adem ziet, hoort en voelt uitblazen. Hoe kom je over zulk verdriet heen?