Gezelligheid troef bij Jeugdprinsengeburenbal in Stijlorenrijk

ETTEN-LEUR - Wat een Stijlorenfeestje tot een echt Stijlorenfeestje maakt? ,,Bij ons heeft iedereen het áltijd met iedereen gezellig", lacht Prinses Britteny I. En wie vrijdagavond bij het Jeugdprinsengeburenbal in de Nieuwe Nobelaer was, kan haar moeilijk ongelijk geven.

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst hebben alle jeugdprinsen, -prinsessen en -raden uit de omgeving Kielegat de kans om in het ‘voorseizoen’ samen te carnavallen voordat het echt losbarst en iedereen te druk is met zijn of haar eigen prinsdom. Vorig jaar kregen de Stijloren de voorzittershamer overhandigd op het feest in Giegeldonk (in Breda), waardoor Prinses Britteny dit jaar de gastvrouw is.

Polonaise

,,Het is een hele eer dat iedereen hier naartoe is gekomen", vertelt ze. ,,Het is supergezellig om met de andere prinsen en prinsessen te praten en te carnavallen.” Daarvoor laten de jonge leutvorsten geen seconde onbenut: na de opening van Britteny en burgemeester Miranda de Vries krioelen de polonaises voortdurend over de dansvloer.

Elk half uur is het de beurt aan een ander vorstendom om de sfeer vanaf het podium te verhogen. Na een korte introductie door de prins of prinses, neemt de blaaskapel uit diens plaats het muzikale voortouw. En als de hoogheden er een beetje kijk op hebben, belooft het een fantastische carnaval te worden. Want steeds voordat er een majesteit de polonaise in duikt, is de laatste kreet door de microfoon: ,,We gaan alleen maar feesten dit jaar!”

Wennen