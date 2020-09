Gezamenlijke griepvaccinatie Etten-Leur in Nobelaer

Weekwinnaar Zomerfo­to's: Dansen naar het einde van de zomer

29 augustus Kleindochter Jula danst richting de golven aan de kust bij Vrouwenpolder, terwijl het strand wordt ondergedompeld in het avondlicht. Zorgeloos zwiert zij de kabbelende golven tegemoet in het volle vertrouwen dat niets haar geluk in de weg staat. Sissy van Rijsbergen ziet haar kleindochter en denkt aan het liedje van Bløf getiteld ‘Dansen aan zee’. Alles klopt op deze foto. Een terechte weekwinnaar. Van harte gefeliciteerd Sissy!