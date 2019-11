Gewonde man Etten-Leur nog in ziekenhuis

Café Het Raadhuis failliet: ‘Nachtleven Et­ten-Leur loopt terug’

15:00 ETTEN-LEUR - Café Het Raadhuis aan het Raadhuisplein 33 in Etten-Leur is failliet. De rechter heeft het faillissement vorige week uitgesproken. De zaak had één personeelslid in dienst.