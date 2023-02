Gewonde bij botsing tussen bestelbus en vrachtwagen in Etten-Leur

met video Auto komt op zijn kop in greppel terecht in Breda, bestuurder is dronken

BREDA - Een dronken automobilist is maandagmiddag van de weg geraakt en op zijn kop in een greppel terechtgekomen aan de Rithsestraat in Breda. De bestuurder raakte niet gewond en is door de politie meegenomen naar het bureau.