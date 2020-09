Gevel brede school Etten-Leur na twee jaar eindelijk hersteld

In de zomervakantie van 2018 lieten er tijdens schoonmaakwerkzaamheden tegels los aan de gevel van de brede school. Lapmiddelen werden ingezet (hekken en vangnetten, om kinderen tegen vallende stenen te beschermen), maar echt herstel bleef uit.

Het gebouw is eigendom van de gemeente en wordt beheerd door een beheerstichting. Scholen zijn gebruikers van het pand.

Quote Waar blijft dat herstel? Zoiets hoeft toch geen heel schooljaar te duren? Raadslid Mariette Nooijens (CDA)

Zomer 2019 klom het CDA in Etten-Leur in de pen: ‘Waar blijft dat herstel? Zoiets hoeft toch geen heel schooljaar te duren?’ Toch wel. Maar volgende week komt het toch goed. Het duurt ongeveer een maand, maar dan is de eerste verdieping voorzien van een nieuwe buitenlaag.

De tegels gaan er af en daar komt stucwerk voor in de plaats. ,,Een proef op een stuk van de gevel houdt het al een jaar goed", zegt Ton van Oorschot, directeur bestuurder van de Stichting LeerSaam, waar de Toverlaars (school binnen het Voortouw) onder valt.

Quote De kwestie speelt al lang. Te lang. Ton van Oorschot, Directeur bestuurder LeerSaam

Van Oorschot bevestigt dat de kwestie al lang loopt. ,,Te lang", vindt hij. Maar het duurde even voor duidelijk was wat er aan de hand was (een constructiefout), wie de schuld had, wie er voor moest opdraaien (de aannemer is inmiddels failliet) en dan moest ook de architect nog toestemming geven om iets aan zijn ontwerp te veranderen.

Schuldig

Langdurig onderzoek naar de oorzaak was volgens Van Oorschot nodig om te kunnen bepalen wie ‘schuldig’ is en wie moet betalen. Duidelijk is inmiddels dat dat de gemeente is, zegt de schoolbestuurder.

Volgende week worden de tegels van de bovenste verdieping van het pand, de laatst geplaatste verdieping, van de gevel gehaald en vervangen door stucwerk. Dat werk moest aanbesteed worden en ook dát kostte tijd. Aannemer Gelens klaart de klus.

Quote Dat geeft overlast. Zeker. Ton van Oorschot, Directeur bestuurder LeerSaam

Van Oorschot: ,,Dat geeft overlast, zeker en het leidt af, al die werkmannen en die steigers. Maar gelukkig kent het gebouw meerdere ingangen en hebben we goed overleg met de uitvoerders, dus we komen er samen wel uit.”

Dubbele uren

Het is volgens de directeur bestuurder niet gelukt om te regelen dat het werk tijdens de vakantie gedaan zou worden en er is ook niet voor gekozen om het in de weekenden te doen: ,,Dan gaat het veel langer duren voor het klaar is en bovendien worden in de weekenden dubbele uren gerekend, dus wordt het duurder.”

Als de mannen doorwerken, verwacht hij, is het over een maand klaar.