Gevecht binnen de VVD Etten-Leur om het lijsttrekkerschap

ETTEN-LEUR - Bij de VVD in Etten-Leur is een interne strijd losgebarsten om het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Door een interne selectiecommissie wordt Peter Thijssen (46) voorgedragen. Het opduiken van die naam is voor een aantal leden van de partij aanleiding geweest de huidige fractievoorzitter Frank Vrolijk te vragen zich ook kandidaat te stellen.

Wie van de twee de kar gaat trekken, bepalen de leden zelf tijdens een algemene vergadering op 31 oktober in De Linde. ,,Beide kandidaten vinden zich even goed voor die rol. Zo'n situatie heb ik nog niet dikwijls niet meegemaakt, maar het kan wel. Leden hebben het recht met een tegenkandidaat te komen'', laat voorzitter Frans Gerritsma van de Netwerkcommissie van de VVD weten.

Vrolijk zegt er pas eind september achter te zijn gekomen dat Thijssen wel eens de nummer één zou kunnen worden. ,,Het proces is raar verlopen. Mij is nooit iets gevraagd. Er zou geen gebruik meer worden gemaakt van mijn diensten omdat ik te weinig in de publiciteit kom. Maar ik ben bang dat het de VVD helemaal geen goed doet als Thijssen het zou worden. Hij is even voorzitter geweest van de lokale afdeling, maar heeft verder 0,0 politieke ervaring''.

Of er voor Vrolijk een derde raadsperiode komt, laat hij afhangen van de stemming later deze maand. ,,Ik ga die strijd met Thijssen aan. Bij een verkeerde afloop, zien we wel verder. Twee keer ben ik met voorkeurstemmen de raad binnengestapt en anders zou dat op basis van de uitslagen ook zijn gelukt.''

Dat Vrolijk te weinig in de publiciteit verschijnt, kan volgens Gerritsma nooit een argument zijn. ,,Echt onzin. De selectiecommissie let op andere dingen. Over het algemeen kunnen raadsleden niet tot in de eeuwigheid om hun stoel blijven zitten. Ook jongeren moeten een kans krijgen en we hebben binnen onze gelederen bekwame kandidaten die voor doorstroming in aanmerking komen.''