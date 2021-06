Gestreste spinazie en bruine rozen: hoe loods je de tuin door dit wisselvallige weer heen?

Huisves­ting arbeidsmi­gran­ten op industrie­ter­rein? Et­ten-Leur opent de discussie

15 juni ETTEN-LEUR - Arbeidsmigranten moeten gehuisvest worden. Niet alleen in de wijken, of bij de boer, maar straks mogelijk ook op industrieterreinen. In de buurt van logistieke bedrijven. Etten-Leur wil daar over meedenken. Al is de gemeente tot niks verplicht.