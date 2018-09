'Gesprek over paarse sokkel in Etten-Leur was zonde van de tijd'

ETTEN-LEUR - ,,Ik kom van Etten en weet van niks.'' Die samenvatting geeft Gerda Godrie van het gesprek dat zij dinsdagmorgen bij de gemeente Etten-Leur had over de paars geschilderde sokkel. ,,Het was zonde van mijn tijd.''

Godrie ging samen met Giel Venema van de Stichting Eerste Gemotoriseerde Vlucht In Nederland naar het gemeentehuis om tekst en uitleg te krijgen over de sokkel van de gedenknaald aan de Rijsbergseweg. Die herinnert er sinds 1935 aan dat de eerste gemotoriseerde vlucht in Nederland destijds plaatsvond in Etten-Leur.

Witgrijze kleur

Cultuurhistoricus Godrie trok aan de bel over de manier waarop het monument uit de jongste schilderbeurt van de gemeente is gekomen. Niet in een witgrijze kleur zoals het eerst was maar met een duidelijk paarse kleur.

De gemeente liet aanvankelijk weten dat de gemeentelijke monumentencommissie de kleurkeuze had bepaald na 'historisch verantwoord onderzoek'. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het gesprek van dinsdag bedoeld was om maximale transparantie te geven over hoe het proces gelopen is dat geleid heeft tot de huidige kleur.

Het beste

Daarbij heeft de monumentencommissie aangegeven dat er niet over één nacht ijs is gegaan. Zo zijn er drie proefstukken aangebracht op het monument voordat de uiteindelijke kleur gekozen is.

,,We hebben daarbij benadrukt dat we allebei hetzelfde doel hebben: we hebben het beste voor met de naald. Wij willen achterhalen hoe het precies tot deze kleur gekomen is. We hopen daar volgende week dinsdag antwoord op te krijgen als de monumentencommissie erover praat. Daarvoor zijn ook meneer Venema en mevrouw Godrie uitgenodigd.''

Bochten

Gerda Godrie zegt dat Giel Venema die bijeenkomst waarschijnlijk wel zal bijwonen.

,,Of ik zelf ook ga weet ik nog niet. Het is gewoon een openbare vergadering van de monumentencommissie. Als het in mijn agenda past dan ga ik misschien wel. Maar ik ga me niet in allerlei bochten wringen. We hadden nu tekst en uitleg willen hebben maar die is niet gekomen. Voor nu pas ik even.''