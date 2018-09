Gesloten (drugs)panden Etten-Leur en Huijbergen weer open

ROOSENDAAL - Burgemeesters maken te snel gebruik van hun bevoegdheid om panden te sluiten waarin kleine hoeveelheden harddrugs zijn aangetroffen. Bewoners, en dan vooral harddrugsverslaafden, raken hierdoor nog verder in de problemen.

Volledig scherm Onderzoek naar de schietpartij in Etten-Leur, waarbij ook 3 gram cocaïne werd aangetroffen aan de Havik. © Perry Roovers - MaRicMedia

Die kritiek uiten Henk van Asselt en Mark Broere, van het gelijknamige advocatenkantoor in Roosendaal. ,,Burgemeesters mogen van de Opiumwet alleen sluiten om de loop uit een drugspand te halen van waaruit wordt gehandeld. Maar dat laatste is bij verslaafden vaak niet het geval'', zegt Van Asselt.

Baan kwijt

Volgens collega Broere laten veel betrokkenen 'het er maar bij zitten', met soms ingrijpende gevolgen: ,,Ze denken dat ze toch niet kunnen winnen van de burgemeester. Sommigen komen op straat te staan en verliezen hun baan.''

Handel

De advocaten vinden dat burgemeesters beter moeten nadenken. Volgens hen overschrijden de aangetroffen hoeveelheden harddrugs weliswaar vaak het wettelijk toegestane gebruikersmaximum van 0,5 gram. ,,Maar het gaat dan toch om drugs voor eigen gebruik, niet voor de handel. Als een bewoner dat kan aantonen, mag de woning ook niet worden gesloten. Dat heeft de Raad van State bepaald'', aldus Van Asselt.

Steeds vaker

De strafrechtadvocaten zeggen een en ander steeds vaker tegen te komen, de afgelopen week nog twee keer. In beide afzonderlijke gevallen besloot de voorzieningenrechter in Breda de gesloten woningen weer te openen, in afwachting van behandeling van de bodemprocedures tegen de sluitingen.

Quote De drugs waren voor eigen gebruik. Elke verslaafde heeft zulke hoeveelhe­den in huis Henk van Asselt

In Huijbergen draait het om een huurwoning aan de Buntven. Daar had de politie in mei 3,5 gram cocaïne, 3,4 gram xtc en een flesje GHB gevonden. De huurder staat bij de politie bekend als GHB-dealer en de burgemeester wilde de woning voor drie maanden sluiten.

Van Asselt voerde aan dat zijn cliënt zwaar verslaafd is aan harddrugs en op de wachtlijst staat bij Novadic Kentron voor opname. ,,Hij handelt niet in drugs, daar zijn ook geen concrete aanwijzingen voor. De drugs waren voor eigen gebruik. Elke verslaafde heeft zulke hoeveelheden in huis.''

Quote De drugs lagen in de auto van een ander die voor het apparte­ment stond Mark Broere

In Etten-Leur sloot de burgemeester afgelopen vrijdag het appartement aan de Havik waar enkele weken geleden een schietpartij plaatshad. Dat gebeurde omdat bij het onderzoek naar het geweldincident ook 3 gram cocaïne was aangetroffen.