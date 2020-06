Gerommel in buitengebied Etten-Leur: ‘Kom gerust recreëren, maar neem je rotzooi mee naar huis’

,,Wij willen mensen zeker uitnodigen om in ons mooie buitengebied te recreeren, maar we zien ook graag dat mensen zich dan aan bepaalde spelregels houden, hun rotzooi mee naar huis nemen en de natuur met rust laten, om maar enkele voorbeelden te noemen.”

,,Onlangs was er een nachtelijk feestje bij ons in de buurt. Een groep van vijftien jongeren, naar later bleek uit Roosendaal, die hier lachgas kwamen gebruiken en de boel vernielden. Ze reden met scooters door de polder, draaiden en keerden op erven van bewoners.”

De buurtvereniging heeft het onderwerp onder de aandacht gebracht van de politie en de gemeente, in de hoop dat dat leidt tot wat meer toezicht en handhaving in het buitengebied.

,,Naar aanleiding van de melding is er actie ondernomen. BOA’s en politie zijn in het gebied wezen kijken. Helaas is hierbij de oorzaak van de overlast niet aangetroffen. Wel hebben we gezien dat er vernieling heeft plaatsgevonden en dat er afval is achtergelaten. De vernieling is hersteld en het afval opgeruimd.”