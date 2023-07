Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Etten-Leur vandaag

Van cafetaria in Tuinzigt naar groot restaurant aan de Haven: ‘Yu & Me is een echte familie­zaak’

BREDA - Na twintig jaar een cafetaria te hebben gehad, was Akee Ren toe aan een echt restaurant. En het wordt niet zomaar een zaak: samen met zijn familie begint hij met Yu & Me aan de Haven in Breda een van de grootste restaurants van de stad.