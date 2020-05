George Koster: ‘Het kan bij een vereniging nooit om maar één team gaan’

Het is een dankbare taak om te werken aan de saamhorigheid binnen een club, vindt George Koster. En Etten-Leur noemt hij ‘een dankbare plek’ om dat te doen.

,,Mijn ouders kwamen uit Indonesië hierheen toen mijn moeder zwanger van mij was. Ze hadden niks, alles hier was nieuw voor ze. Maar in Etten-Leur, toen echt nog een dorp, werden ze fantastisch geholpen en opgevangen. Dat kleurt mijn herinneringen aan mijn jeugd: dat gevoel dat er altijd mensen waren die konden helpen.”

Een jochie was ie nog, toen Koster als een van de eerste leden van handbalvereniging Internos de velden betrad. Zijn oom Ruud had het initiatief genomen om in Etten-Leur te gaan handballen. Eerst nog informeel, op een veldje dat voetbalvereniging Internos beschikbaar stelde. Later als echte vereniging.

Familiegevoel

Het was een toepasselijk sportdebuut, voor Koster. Want in die eerste potjes kwam alles samen dat de Etten-Leurenaar graag ziet in sportverenigingen. Een vrolijke sfeer, een familiegevoel, teams die elkaar helpen. De sport is uiteindelijk een belangrijke bijzaak: het gaat om de mensen.

Hij kreeg zijn koninklijke onderscheiding vooral vanwege zijn jarenlange inzet voor sportverenigingen in Etten-Leur. Hij was voorzitter, trainer, clubbladredacteur en nog meer bij handbalvereniging Internos; nu is hij voorzitter bij de gelijknamige voetbalclub. In periodes waarin hij het druk had met zijn gezin en zijn werk werd hij soms tijdelijk minder actief bij de verenigingen, maar hij bleef altijd betrokken.

Conflicten

Zowel de handbalvereniging als de voetbalvereniging zochten hem op in periodes waarin het niet goed ging, met de vraag of hij het tij kon keren. ,,Bij de handbal liepen het sportieve succes en de ledenaantallen terug na jaren waarin alles heel goed was gegaan, bij de voetbal zag je ongeveer hetzelfde. Er waren conflicten, mensen waren het oneens over wat de club zou moeten doen en willen.”

De prioriteit van een sterke vereniging kan volgens Koster nooit alleen maar bij sportief succes liggen. ,,Als je alleen de prestaties voorop zet, is dat funest voor een vereniging. Het kan nooit om één team gaan.”

Spiraal

Vergeet een club dat en wordt te veel energie in een of een paar teams gestoken, dan begint vaak een negatieve spiraal. Van minder plezier, minder leden, minder vrijwilligers. Het goede nieuws: als je het plezier en het groepsgevoel terugvindt, draait de spiraal meestal vanzelf weer de andere kant op.