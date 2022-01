Gemeenten in West-Brabant breken coronarecords

West-Bra­bant wil met slimme technolo­gie het verkeer verbeteren: proef bij Port of Moerdijk

MOERDIJK - Slimme verkeerslichten, sensoren in de weg en hypermoderne slagbomen bij het spoor. Industriegebied Moerdijk is aangewezen als proeftuin voor smart mobility-experimenten. Grote vraag daarbij: hoe houden we West-Brabant bereikbaar?

15 januari