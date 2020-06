Gemeenten accepteren geen nee meer: ‘Dat geld moet terug naar onze inwoners’

ETTEN-LEUR/MOERDIJK - ,,In deze tijden van bezuinigingen kun je niet met droge ogen volhouden dat je je aandeel niet levert.” Zo klinkt het in Moerdijk, maar ook in Etten-Leur, waar de raad eist dat ook de samenwerkingsverbanden, waaraan gemeenten miljoenen bijdragen, bezuinigen.

De gemeenten in de regio werken op allerlei gebieden samen. Daarvoor zijn gemeenschappelijke regelingen opgetuigd, zoals de Veiligheidsregio, de GGD, de Omgevings- en de ambulancedienst en het Rewin (bouwt aan economisch sterk West-Brabant).

De Veiligheidsregio (brandweer) is verreweg de duurste met een begroting van 75 miljoen euro. Daarvan betalen de gemeenten samen 65 miljoen. Maar ook andere ‘verbonden partners’ hebben weer een begroting ingediend. En hoewel de gemeenten vinden dat het met minder moet, vragen ze meer. Bijvoorbeeld vanwege hogere loon- of uitvoeringskosten.

De gemeente Etten-Leur betaalde in 2020 13,5 miljoen euro aan de gemeenschappelijke regelingen. Komend jaar komt daar zeven ton bij. De gezamenlijke regelingen hebben een reserve van in totaal 41 miljoen. Dat is geld, bijeengebracht door alle deelnemende gemeenten.

Quote Vertel de verbonden partijen dat ook zij moeten bezuinigen en accepteer geen ontwijken­de, ‘arrogante’ of zelfs ‘onbeschof­te’ reacties als ‘Daar gaan jullie niet over’. Opdracht gemeenteraad Etten-Leur aan college van B en W

Etten-Leur heeft het college van B en W deze week met een duidelijke boodschap op pad gestuurd. ,,Vertel de verbonden partijen dat ook zij moeten bezuinigen en accepteer geen ontwijkende, ‘arrogante’ of zelfs ‘onbeschofte’ reacties als ‘Daar gaan jullie niet over’.

Sommige verbonden partijen hebben volgens de Etten-Leurse wethouder Ger de Weert (CDA, Financiën) een ‘bovenmatige reservepositie’. Hij gaat per verbonden partij kritisch kijken hoeveel geld ze in kas hebben en hoeveel daarvan ‘terug te ploegen is’.

Quote De Omgevings­dienst heeft zeven ton winst gemaakt. Dat geld kunnen ze oppotten, maar wij zeggen: Verdeel het maar onder de gemeenten. Ger de Weert, Wethouder gemeente Etten-Leur

,,De Omgevingsdienst bijvoorbeeld (werkt aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving) heeft vorig jaar zeven ton winst gemaakt. Dat geld kunnen ze toevoegen aan het eigen vermogen, om eventuele risico's mee te dekken, maar je moet niet te veel gaan sparen. Wij zeggen, verdeel dat geld maar weer onder de gemeenten.”

En zo mag wethouder Kees van Aert, namens Etten-Leur afgevaardigd in het bestuur van de Omgevingsdienst, daar inbrengen of het nodig is dat de OMWB in 2021 investeert in een gebouw waar de dienst in 2023 uit vertrekt.

Quote Het is óns geld. Maar wat we ook roepen, er lijkt geen enkel besef te zijn dat dat het geval is. Edgar de Jager, Fractievoorzitter VVD Etten-Leur verwoordt breed gedragen gevoel

,,De gemeenschappelijke regelingen zijn van ons, het is óns geld. Maar wat we ook roepen, er lijkt geen enkel besef te zijn dat dat het geval is. Dat moet veranderen", vatte fractievoorzitter Edgar de Jager (VVD) dinsdag het gedeelde gevoel samen.

Voorstellen van de raadsleden Dennis Aerts (GroenLinks) en Jurgen van Hulst (CDA) om alle verbonden partijen om een bijdrage te vragen, konden op brede steun rekenen. Van Hulst wil met de andere gemeenten optrekken: ,,,Formuleer smart (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) welke bezuinigingen je verwacht en zorg dat ze er niet meer onderuit kunnen.”

Quote Als er 15 procent af moet, gaan er wel tien brandweer­pos­ten dicht. Tijs van Lieshout, voormalig directeur Veiligheidsregio in eerder interview

Voormalig directeur Tijs van Lieshout zei in een eerder gesprek met deze krant dat de Veiligheidsregio best kan bezuinigen, ,,maar als er 15 procent af moet, gaan er wel tien brandweerposten dicht.”

Van Hulst merkte nog op dat andere gemeenteraden het vreemd vinden dat de Etten-Leurse raad aandringt op bezuinigingen, terwijl de GGD om extra geld vraagt. Miranda de Vries is burgemeester van Etten-Leur, en dus voorzitter van de raad, maar ook voorzitter van de GGD.

Quote We vergader­den tot we een ons wogen, maar kregen de begroting niet rond. Miranda de Vries, Burgemeester Etten-Leur en voorzitter GGD West-Brabant

,,Kunnen jullie dat uitleggen", vragen ze in andere gemeenten, volgens Van Hulst. De Vries dus wel. De GGD is volgens haar geconfronteerd met hogere kosten waarop ze geen invloed heeft . ,,We vergaderden tot we een ons wogen, maar kregen de begroting niet rond. De GGD kan de taken waarvoor de gemeenten haar stellen niet uitvoeren als er geen geld bij komt.” De raad nam genoegen met die uitleg.

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom, dat met ernstige tekorten kampt en Etten-Leur dus steunt, besloot dinsdag de regeling ICT samenwerking West-Brabant-West (samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal en Tholen) te verlaten. Dat kost haar eenmalig twee miljoen, maar levert op termijn geld op. Bergen op Zoom huurt voortaan een commerciële partij in voor haar ICT-beheer en -onderhoud.

Moerdijk

Moerdijk vergadert volgende week over de gemeenschappelijke regelingen. Volgens Peter Geleijns, raadslid van Onafhankelijk Moerdijk, de grootste fractie, zal ook politiek Moerdijk aandringen op bezuinigingen. ,,We kunnen het best samen optrekken, om een vuist te kunnen maken en verdeel en heers te voorkomen.