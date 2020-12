Gemeentehuis Etten-Leur korte tijd afgezet na vondst vermoedelijk zelfgemaakt vuurwerk

VideoETTEN-LEUR - De omgeving rond het gemeentehuis in Etten-Leur werd woensdagmorgen afgezet. Bij het gemeentehuis lag een verdacht voorwerp, wat volgens de politie vermoedelijk een zelfgemaakt stuk vuurwerk was. De afzetting is inmiddels opgeheven en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het stuk vuurwerk meegenomen.

Volgens de politie was het vermoedelijke explosief dat bij het gemeentehuis aan de Roosendaalseweg lag niet groot, maar zijn er wel voorzorgsmaatregelen getroffen. ,,We hebben de mensen die aan de betreffende zijde van het gemeentehuis werken gevraagd of zij voor de zekerheid zich naar de andere kant van het gebouw kunnen begeven", aldus een politiewoordvoerder.

Koen Keesmaat, woordvoerder van de gemeente Etten-Leur, laat weten dat er niet veel personeel aanwezig was in het pand. Onder andere door de feestdagen, maar ook wegens het coronavirus werkt veel personeel vanuit huis. ,,Er was nu veel aandacht voor, maar vuurwerk is van alle tijden. Gelukkig nam de politie snel alle maatregelen om het vuurwerk veilig te verwijderen. De dienstverlening kon gewoon doorgaan", laat de woordvoerder weten. Rond 11.30 uur mochten de werknemers, voor zover die aanwezig waren, terug naar hun oorspronkelijke werkplek.

Het verdachte voorwerp lag achter het stadskantoor, vlakbij de uitgang van de parkeergarage. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie was aanwezig om het verdachte voorwerp te onderzoeken en heeft het stuk inmiddels meegenomen. Het is nog niet zeker of het ook daadwerkelijk om een zelf gefabriceerd stuk vuurwerk gaat. Ook de brandweer en een ambulance waren aanwezig. Hun aanwezigheid maakt deel uit van het standaard protocol.

Winkelcentrum

In de nabijgelegen parkeergarage en het winkelcentrum leek niemand in de gaten te hebben dat het gemeentehuis tijdelijk is afgezet. Daar gaat alles gewoon door, alsof er niets aan de hand is.

