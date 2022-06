Gemeentegidsje Etten-Leur wordt online weer tot leven gewekt: ‘Voorziet in grote behoefte’

Rondweg of randweg? Et­ten-Leur wil de knoop nog niet doorhakken

ETTEN-LEUR - De motor draaide, de navigatie was ingesteld: Etten-Leur leek af te koersen op een noordelijke randweg. Maar net voordat de gemeente het gaspedaal indrukte, heropende de gemeenteraad de discussie over de eindbestemming. Want is een róndweg toch geen betere optie?

8 juni