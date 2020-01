Gemeente volgens rechter te kort door de bocht bij sluiting drugspand Etten-Leur

Tuinders in Et­ten-Leur vragen om meer vrijheid in buitenge­bied

23 januari ETTEN-LEUR - Tuinders en andere agrariërs in Etten-Leur struikelen regelmatig over de in hun ogen erg strenge regels in het buitengebied. Zij hopen dat de gemeente in de nabije toekomst soepeler om wil gaan met de regels voor bijvoorbeeld nieuwbouw en de huisvesting van seizoensarbeiders bij boerenbedrijven.