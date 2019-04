Gemeente stelt werk aan straten Grauwe Polder in Etten-Leur uit

ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur heeft besloten het voorgenomen onderhoudswerk aan de Banjostraat, Cellostraat, Tubahof en Orgelhof uit te stellen. Volgens eerdere berichten zou het werk in de wijk de Grauwe Polder dit kwartaal beginnen, als eerste in de Banjostraat.

In een bewonersbrief aan de betrokken omwonenden rept de gemeente van enkele maanden uitstel. ,,Door onvoorziene omstandigheden duurde de voorbereiding op het onderhoudswerk enkele maanden langer", zo schrijft de gemeente. ,,We zijn nu bezig om deze voorbereiding op dit onderhoudswerk af te ronden. De werkzaamheden in de wijk gaan nu na de zomervakantie plaatsvinden."

Nieuwe startdatum

De bewoners krijgen de belofte dat ze later met een nieuwe brief op de hoogte worden gebracht van de nieuwe startdatum en wat de werkzaamheden voor hen betekenen. Die vinden in fases plaats om de overlast te beperken, zo liet de gemeente eerder al weten. In de Tubahof komt een drempel te liggen tussen de huisnummers 18 en 28. Bovendien komt er een verhoogde kruising tussen deze straat en de Cellostraat. Ook in de Orgelhof en de Cellostraat worden drempels aangelegd om de snelheid te remmen.

De plannen van de gemeente voorzien ook in de aanleg van 33 extra parkeerplekken omdat inwoners aangaven dat hier een tekort aan is. Tijdens de aanleg van de wijk in de jaren zeventig was het autogebruik een stuk lager dan nu.

Groen in de wijk