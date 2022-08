‘Gemeente is niet afvoerputje voor al uw problemen, mensen kunnen veel zelf oppakken’

Is dít kantoor­pand nou het meest geschikt voor transforma­tie naar woningen? Buurt heeft vragen

ETTEN-LEUR - Kantoren staan leeg en er is vraag naar extra woningen. Maar is dít kantoorpand nou het meest geschikt voor transformatie? Dat is wat betreft omwonenden van de Bredaseweg 175 in Etten-Leur de hamvraag.

3 augustus