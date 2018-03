Gemeente Etten-Leur streeft naar één centrale plek voor bouw van grote en kleine carnavalswagens

ETTEN-LEUR - De Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente nu echt gaat werken aan een oplossing voor de bouw van grote carnavalswagens. Voorzitter Wouter de Koning baseert zijn optimisme op een gesprek dat er onlangs is geweest met wethouder Jan van Hal.

De gemeente zet in op een plek in het buitengebied waar in de toekomst zoveel mogelijk grote en kleine wagens gebouwd kunnen worden. Het zou gaan om een stuk grond dat al in eigendom is van de gemeente. ,,Welke locatie dat precies is, weten we nog niet omdat de gemeente eerst nog een aantal zaken wil uitzoeken. Maar we merken aan alles dat ze er nu volop mee bezig zijn. Dat geeft vertrouwen. Er komt nu echt iets op gang. Binnenkort moeten wij aangeven waaraan zo'n bouwplek voor ons moet voldoen en hoeveel vierkante meters wij nodig denken te hebben'', zegt De Koning.

Behelpen

Hij gaat er niet vanuit dat die plek al voor het nieuwe carnavalsseizoen beschikbaar is. Maar het vooruitzicht dat de stichting op langere termijn voor eens en altijd van een groot probleem lijkt te worden verlost, vergoedt veel. ,,Tot die tijd kunnen we ons wel behelpen'', denkt de voorzitter.

Slotlaan

De Koning doelt daarmee op de loodsen die binnenkort beschikbaar komen aan de Slotlaan en de Penningweg. In tegenstelling tot eerdere berichten is er volgens De Koning aan de Slotlaan wel degelijk ruimte voor kleine bouwclubs. CV De Deurstampers en We Doen Mar Wa die dit jaar door gebrek aan bouwruimte niet van de partij waren in de optocht, zouden die kant op willen. Een andere bouwclub, CV Witte Gij Ut, moet weg op de huidige bouwlocatie en overweegt naar de Penningweg te gaan.

Optie

Dat er één grote bouwclub naar de Penningweg verhuist, is volgens Wouter de Koning ook nog een optie. ,,Voor de korte termijn ziet het er in elk geval ook een stuk rooskleuriger uit dan de afgelopen jaren. Toen hadden we niks'', zegt hij.

Zonniger