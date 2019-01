Gemeente Etten-Leur: ‘Rustigste jaarwisseling van afgelopen zes jaar’

Video Tractors kijken en bier drinken bij Indoor Trekker­trek in Et­ten-Leur

29 december ETTEN-LEUR - Duizenden bezoekers die kijken hoe een tractor een zware slee over een zo groot mogelijke afstand probeert te slepen, in Stal 't Sander te Etten-Leur. Dat is de Indoor Trekkertrek die zaterdag voor de 22e keer werd gehouden. Net als vorig jaar was deze editie uitverkocht met 2400 man.