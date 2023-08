Gemeente Etten-Leur moet in tweede halfjaar 75 statushouders huisvesten

15 maanden cel geëist voor seks met minderjari­ge medewerk­ster: ‘Ik was nog een kind, hij niet’

BREDA/SPRUNDEL - De Bredanaar was manager bij een fastfoodketen, en haar leidinggevende. Ze was 15. Een afspraakje na het werk, in oktober 2020, liep uit op seks in de auto. Een gebeurtenis met grote gevolgen voor beiden.