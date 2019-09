Gemeente Etten-Leur huisvest nog steeds te weinig statushouders

In totaal zouden er in het afgelopen half jaar 36 vergunninghouders gehuisvest moeten zijn. Het is de gemeente gelukt om er in plaats daarvan 25 onder te brengen.

Doelstelling

Volgens een woordvoerder van de gemeente komt dat door een achterstand die Etten-Leur een paar jaar geleden opliep. De doelstelling voor dit eerste half jaar ligt eigenlijk op 23 personen, maar de achterstand die ingelopen moet worden wordt daarbij opgeteld, waardoor het aantal op 36 uitkomt.

Compliment

,,We waarderen het dat de gemeente Etten-Leur serieus werk heeft gemaakt van het gefaseerd inlopen van de achterstand”, luidt dan ook een compliment van de provincie. Desondanks blijft de ‘fase van actief toezicht’ gehandhaafd.

Quote Op 1 januari 2020 vindt een nieuwe peiling plaats Woordvoerder, Gemeente Etten-Leur

Eerder werd er gesproken over een eventuele kwijtschelding van het aantal ‘in te halen’ huisvestingen, maar daar is volgens een woordvoerder van de gemeente op dit moment geen sprake van.

Achterstand

Om de schade in te halen, houdt de gemeente vast aan het plan van aanpak dat in 2018 samen met de provincie is gemaakt en waarbij de achterstand gefaseerd ingehaald wordt. ,,Samen met andere partners voeren we dit plan van aanpak uit, naar tevredenheid van de provincie. De vervolgstap is om dit ook de komende periode te blijven doen”, laat de woordvoerder weten.