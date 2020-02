Gemeente Etten-Leur bekijkt nieuwe locaties scouting in het kader van ‘doe hetzelfde voor minder’

ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur neemt een aantal accommodaties voor verenigingen onder de loep. Het gaat met name om de onderkomens voor de scoutingclubs en om Jeugdland. Het College laat onderzoeken of de vier accommodaties van nu naar twee kunnen worden teruggebracht. Wethouder Ger de Weert lichtte de maatregel donderdag toe.

Het betreft een zogenaamde Fase 2 maatregel, stadskantoortaal voor ‘doe hetzelfde voor minder’. ,,Het gaat hier om kostenbesparing”, aldus De Weert. ,,Het onderzoek moet uitwijzen of we op die manier efficiënter kunnen werken. We willen kijken of we de locaties van Jeugdland en de scoutingverenigingen anders kunnen vormgeven. We zijn uiteraard in overleg met de betrokken clubs over de maatregelen. Twee van de scoutingclubs zijn voor het delen van een nieuwe locatie, Jeugdland geeft aan daar wel mee naartoe te willen verhuizen.” Volgens de wethouder wordt ook gekeken naar De Drempel aan de Halewijnstraat.

,,Sommige dingen gebeuren dubbel op de welzijnslocaties, mede veroorzaakt door de decentralisatie”, weet De Weert. ,,Daar gaan we nu naar kijken, te beginnen met deze vier. Daarnaast laat voor de onderkomens waar we het nu over hebben, de kwaliteit te wensen over.”

Goed gebruikt

De huidige accommodaties zijn oud en door het intensieve gebruik versleten. ,,Noem het ‘goed gebruikt’. Maar het is wenselijk om de gebouwen te verduurzamen. Dat is, mede gezien de leeftijd, niet meer rendabel. Dan liggen andere panden voor de hand. We zijn nu bezig om de wensen van de clubs te inventariseren. Scoutingclubs zitten uiteraard het liefst aan de rand van de stad, dichtbij de natuur. De verenigingen hebben plek nodig voor de opslag van spullen. Voor Jeugdland geldt dat er een werkplaats nodig is.”