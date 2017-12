Gemeente bouwt geen toilet op station Etten-Leur, NS is laatste hoop voor reizigers met hoge nood

Etten-Leurse ondernemers willen meer maatwerk scholen bij werven personeel

11 december ETTEN-LEUR - Er is nog nooit een bedrijf failliet gegaan omdat er geen personeel is te vinden. Schaarste op de arbeidsmarkt is daarom een verkeerd woord. Juist nu er sprake is van een opbloeiende economie, is er meer vraag dan ooit naar nieuwe mensen op de werkvloer. Alleen moet de opleiding dan wel aansluiten op de vraag en daar wringt het nogal eens.