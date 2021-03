Geluksdoeken bij Avoord op ‘Dag van het Geluk': ‘Om toch wat positiefs te zien in dit rare jaar’

ETTEN-LEUR - In nare tijden als deze is een geluksmoment een zegen en een Geluksdoek kan bijdrage aan dat soort momenten. Dat vindt zorgorganisatie Avoord tenminste. Afgelopen zaterdag, de Dag van het Geluk, werden de eerste doeken al volgeschreven met lieve boodschappen en bedankjes.

In elke locatie van Avoord in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert worden de Geluksdoeken bij de ingang geposteerd en iedereen kan er zijn geluksmomentjes op kwijt. Cliënten, bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers genieten van de teksten. ,,Het is om iets positiefs te ervaren in dit rare jaar", omschrijft woordvoerder Dennis Roos het.

Een van de bezoekers schreef ‘Alle lieve zorg van het personeel voor mijn man’ op het Geluksdoek bij de ingang van woon- en zorglocatie Franciscushof in Etten-Leur en tekende er nog een bloem omheen.

Rosewieta Fernandes en Angela Bogaarts zijn verpleegkundigen in het Franciscushof en vertellen dat elke dag wel momenten van geluk kent. ,,Maar daar willen we op deze manier extra de aandacht op vestigen. Er zijn in het afgelopen jaar al veel positieve dingen gedaan: er werd muziek voor ons gemaakt, we kregen en krijgen veel waardering van de families en we hebben complimentenkaarten geschreven voor elkaar. Dat was een groot succes.”

Inmiddels is iedereen in het Franciscushof door eigen ‘prikteams’ gevaccineerd en worden er weer twee bezoekers per dag op deze locatie toegelaten. Ook dat is weer een geluksmoment, vinden de beide verpleegkundigen. Alhoewel bij Rosewieta wel het zweet op haar voorhoofd verscheen bij het prikken. ,,Een griepprik is kant-en-klaar maar wij moeten het vaccin uit een flesje héél zorgvuldig opzuigen en doseren. Dat is best lastig.”