Zie het geluk en verdrink niet in zelfmedelijden. Het zijn de thema's van twee boeken, geschreven door David Sterrenberg uit Etten-Leur. Dat tweede boek ligt nu bij de drukker. Hij hoopt dat het de lezer er toe aanzet om niet alleen door een bril van winst en verlies te kijken. ,,Geluk is overal. Maar je moet het wel pakken.”

Sterrenberg. De naam van zijn vader, die David (toen 3 jaar) en zijn twee zusjes aan hun lot overliet. Een buurvrouw tipte dat de kinderen verwaarloosd werden door beide ouders. ,,We moesten het maar uitzoeken.” De nu 78-jarige Sterrenberg fluit en maakt een gebaar alsof hij achteloos iets over zijn schouders weggooit.

Jaren in verschillende kindertehuizen volgden. ,,Gescheiden van mijn zusjes, want dat was in die tijd de mode. Dus later probeer je wel een relatie op te bouwen, maar je raakt nooit meer aan elkaar gewend.” Hij vertelt het alsof het hem niet raakt, maar zijn ogen verraden het tegendeel. David wordt in meerdere pleeggezinnen opgenomen. Aan het laatste gezin bewaart hij de beste herinneringen: ,,Dat is mijn familie geworden.”

Druppel

David, een man die qua omvang meer weg heeft van ‘reus’ Goliath, trouwt en wordt agent. Collega's tippen hem niet heel veel later dat zijn vrouw het met de echtelijke trouw niet te nauw neemt. Op kerstavond deelt ze hem mee dat ze de kerst met haar nieuwe partner zal doorbrengen en dat is voor David de druppel. ,,Als je nu gaat, dan is dat voor altijd", zegt hij haar en dat is het ook. Maar ze is dan wel zes maanden zwanger. Hoewel hij niet gewenst wordt bij de doop van de jongen aanwezig te zijn, laat hij zich uit Gods huis niet weren. Na 24 jaar komt de jongen er bij toeval achter dat zijn vader misschien zijn echte vader niet is. David staat op en haalt een portret van een man met zijn vrouw en dochter van de muur. ,,Kijk. Dat is ie. Ons Toos en ik, we beschouwen hem als onze oudste.”

Quote Dan werd ik wakker in een onbekend bed en vroeg ik me af neffe welke Tonia ik nou weer was beland. David Sterrenberg, Schrijver Het Kleine Geluk

‘Ons Toos', de vrouw met wie hij in 1972 trouwde, noemt hij zijn ‘Godscadeau.’ Hij ontmoette haar op de dag dat hij zich voornam voor het laatst te gaan dansen in Vught. Het was niet eens zijn type: ,,Niet blond en ook niet lang. Maar wel een slank figuurtje én het ‘net vrouwke’ waarom hij bij moeder Maria gebeden had. De jaren na zijn gestrande huwelijk waren wild van eenzaamheid geweest. Schalkse blik: ,,Dan werd ik wakker in een onbekend bed en dan vroeg ik me af neffe welke Tonia ik nou weer was beland. En om dan bij het ontbijt nog eens te vragen hoe ze heette, is ook weer zo wat.”

Gescheiden

Zijn pleegmoeder brengt hem bij zinnen. ,,Me dunkt dat je heel ver van jezelf verwijderd bent", zei ze. ,,Kom weer terug.” David zat in die tijd ook zonder werk. Zijn toenmalige chef vond het maar niks, een gescheiden politieman. En hoewel die zich volgens Sterrenberg voornam te voorkomen dat David ooit nog bij de politie terecht kwam, werd hij na 156 sollicitatiebrieven aangenomen in Culemborg. De politie was veertig jaar zijn leven. Achttien jaar geleden nam hij als hoofdinspecteur afscheid van de politie in Etten-Leur.

,,En toen ben ik gaan schrijven aan mijn eerste boek.” Getiteld: ‘Slapen achter dekens.’ Dat vraagt om uitleg, vindt hij zelf: ,,De meeste mensen slapen ónder dekens.” Het boek is sterk autobiografisch, vertelt de nu 78-jarige en gaat over zijn kindertijd in tehuizen. ,,Veel kinderen in het kindertehuis waar ook ik zat, waren kinderen van NSB’ers. De heersende gedachte was: ,,Je gaat voor zo'n nest NSB-jong toch geen glas zetten? Dus regende en sneeuwde het bij ons binnen net zo hard als buiten. Als goedbedoelde oplossing werden dekens voor de gaten gehangen.” Opnieuw lijkt hij te willen doen voorkomen dat de herinneringen hem koud laten.

Quote Neem je leven en je lot in eigen handen, maak je niet zo afhanke­lijk van anderen. David Sterrenberg, Schrijver Het Kleine Geluk

Zelfmedelijden, Sterrenberg heeft er niks mee. ,,Neem je leven en je lot in eigen handen, maak je niet zo afhankelijk van anderen. Gaan met die banaan.” Dat is zijn visie op het leven. ,,En zie het geluk dat voor je ligt.” Dat is dan ook het thema van boek twee, getiteld: ‘Het kleine geluk.’ Kleinzoon Thomas Verhaeren maakte de omslag van het boek dat nu bij de drukker ligt en waarvan het eerste exemplaar in november wordt aangeboden aan pastoor Ton Willemse van de Mariaparochie.

Waargebeurd

Het boek gaat over café Het Kleine Geluk in het niet bestaande buurtschap Ginnikhuizen in Zuid-Oost Brabant. Een boek met verzonnen verhalen, maar de meeste zijn waargebeurd. Voorlezend uit eigen werk, over de barman van het café, die door te zien en er te zijn voorkomt dat een jongen afglijdt naar de zelfkant van de samenleving: ,,Dat is geluk. En noem dat maar klein geluk. Dat is gróót!”