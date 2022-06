Geld pinnen of storten in Etten-Leur: het kan wel, maar waar?

COLUMN Een bloedende penis had allang in de CAO gestaan

Heb jij ooit gemerkt dat een vrouw op je werk zit te kreperen omdat ze ongesteld is, vraag ik mijn collega. Hij kijkt verbaasd: ,,Nee.” Dat verbaast me niks. Over vrouwelijke hormonen praten we als ze ons geil, sexy of zwanger maken. Maar o wee als we ervan bloeden of zweten.

