'Geld is voor ondernemers vaak een probleem'

Zwakke plekken

Afroomkluis

Volgens Hendrik-Jan Kaptein van het CCV is het hang- en sluitwerk een onderwerp wat direct aan bod komt, maar veel vragen gaan volgens hem over geld. "Ondernemers worstelen daar mee. Waar laten ze grote bedragen? Wij helpen. Is er een afroomkluis? Waar staat de kassa? Kan de klant daar in kijken? Waar tel je je geld aan het eind van de dag en is dat van buitenaf te zien? Wij adviseren de dagopbrengst niet mee naar huis te nemen maar naar de bank te brengen (via wisselende routes en op verschillende tijden"of het op te bergen in een kluis in de zaak."