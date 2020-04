Gekapte eik krijgt tweede leven als feeëriek minituintje bij Ut Praotuis

Voorzitter van de wijkvereniging en stichting Ut Praotuis Louis Boumeester vond het een lumineus idee en ging met beide dames aan de slag. Een beetje improviseren en dan ligt daar een feeëriek minituintje als blikvanger.

Vanwege de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum De Wiek aan de Vondellaan – Marnixstraat, naast wijkgebouw Ut Praotuis, moesten twee Canadese eikenbomen gekapt worden. Een van de stronken verdween onder de nieuw aan te leggen toegangsweg, omdat de wortels te veel verstrengeld waren met kabels en leidingen.

Fantasie

De andere belandde aan de kant van de weg, om opgehaald te worden. Dat prikkelde de fantasie van twee wijkbewoonsters.

De dames werden tijdens een vakantie in Engeland geïnspireerd door stumpery, omgezaagde bomen die met de wortels naar boven een schilderachtige bodem voor een tuintje vormen. Zij bedachten dat een dergelijk project een mooi gebaar zou zijn als eerbetoon aan de 76 lindebomen aan de Vondellaan die een aantal jaren geleden, vanwege overlast en ziekte gekapt moesten worden.

Bloemrijke blikvanger

Hetzelfde idee kwam op bij Boumeester, die de vrouwen er al weleens over had horen praten. Een plan was snel gemaakt. Wijkgebouw Ut Praotuis zou met zo’n boomstronktuintje een natuurlijke, bloemrijke en groene blikvanger krijgen en het nieuwe gezondheidscentrum een mooie entree.

De gemeente wilde zijn medewerking ook wel verlenen en binnen één dag was de toestemming binnen. Om een goede indruk te krijgen van wat het eindresultaat zou zijn, werd de knoest met auto en sleepkabel in de juiste positie gemanoeuvreerd en werden de wortels mooi in model geknipt.

Gehannes

Daarna volgde enig gehannes met een shoveltje dat het gewicht ternauwernood aankon - maar de stronk werd met succes op zijn definitieve plek gelegd.